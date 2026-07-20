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        Muğlalı bedensel engelli Yasemin iki bölümü birden bitirerek "çifte gurur" yaşattı

        ALİ BALLI - Muğla'da yaşayan doğuştan bedensel engelli 26 yaşındaki Yasemin Bozkurt, sosyoloji ve psikoloji bölümlerini çift anadal programıyla tamamlayarak mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Muğlalı bedensel engelli Yasemin iki bölümü birden bitirerek "çifte gurur" yaşattı

        ALİ BALLI - Muğla'da yaşayan doğuştan bedensel engelli 26 yaşındaki Yasemin Bozkurt, sosyoloji ve psikoloji bölümlerini çift anadal programıyla tamamlayarak mezun oldu.

        Menteşe ilçesinde yaşayan Bozkurt, ilk yıllarda karşılaştığı zorlukları ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle aşarak 2021 yılında girdiği üniversite sınavında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyoloji Bölümü'nü kazandı.

        Başarılı grafiğiyle çift anadal programına kabul edilen Bozkurt, 2025 yılında sosyolojiyi bölüm birincisi olarak bitirirken, bu yıl da psikoloji bölümünden mezuniyeti hak etti.

        Başarı hikayesini AA muhabirine anlatan Bozkurt, sosyoloji eğitiminin toplumun kendisinden beklentilerini anlamasına katkı sağladığını, psikoloji eğitiminin de bu bakış açısını tamamladığını söyledi.

        İnsanın kendine inandıktan sonra birçok zorluğun üstesinden gelebileceğini dile getiren Bozkurt, "Verdiğiniz mücadele sizi mutlaka ileriye taşıyacaktır. Vazgeçmesinler, ben vazgeçmedim. Çift anadal yapmamın amacı da buydu. Kendimi daha fazla geliştirmek ve insanlara daha fazla dokunabilmek için psikolojiyle yoluma devam ettim." dedi.

        Bozkurt, annesinin her zaman yanında olduğunu belirtirken, "Üniversitedeki fiziki engelleri zamanla aştık. Bu süreç, bundan sonraki engelli gençlere de bir yol açacaktır. Sizin yaptığınız küçük mücadele başkası için büyük bir ilham kaynağı olabilir. Kendi hayatınızın iplerini elinize almaktan vazgeçmeyin." diye konuştu.

        - "Engelsiz kampüs dönüşümüne öncülük etti"

        MSKÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Durdu, Bozkurt'un 2021'de bölüme başladığını ve kendisinin ilk akademik danışmanı olduğunu ifade etti.

        Yalnızca başarılı öğrencilerin kabul edildiği çift anadal programını Bozkurt'un başarıyla tamamladığına dikkati çeken Durdu, "Yasemin'in üniversiteye gelişiyle kampüsteki erişilebilirlik eksikleri daha görünür hale geldi. Yapılan düzenlemelerle birçok alan engelsiz hale getirildi. Öğrenmenin önünde hiçbir engel olmadığını herkese gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

        MSKÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sergender Sezer de Bozkurt'un başarısının tüm bölüme gurur verdiğini dile getirdi.

        Tez danışmanlığını yürüttüğü Bozkurt'un çalışkanlığıyla örnek olduğunu anlatan Sezer, "Çift anadal sürecinde kendisini destekledik. Fiziksel yazma güçlüğü nedeniyle ihtiyaç duyduğu yazıcı desteği dışında tüm başarısını kendi emeğiyle elde etti." ifadelerini kullandı.

        - "Kızım azmiyle çok güzel bir örnek oldu"

        Kızının eğitim mücadelesindeki en büyük destekçisi olan anne Kıymet Bozkurt ise engelli ailelerine çocuklarının eğitimine önem vermeleri çağrısında bulundu.

        Engelleri okuyarak aşacaklarını bildiklerini vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Üniversitemiz fiziki imkanları iyileştirerek bize her türlü kolaylığı sağladı. Okumamız için bir engel kalmamıştı. Yasemin okudu ve iki bölümü de başarıyla bitirdi. Yasemin gibi özel bireylerin toplumda görünür olması gerekiyordu, kızım azmiyle buna çok güzel bir örnek oldu. Diğer velilere tavsiyem çocuklarına 'Engellidir, evde otursun' gözüyle bakmasınlar. Toplumsal yargıların kırılması için bu çocukların hayatın her alanına katılması şart. Biz üniversiteden çok şey aldık, üniversiteye de fiziki erişilebilirlik anlamında çok şey kattık. Bizden sonra gelecek öğrenciler de bu imkanlardan rahatça yararlanacak."

        Akademik yolculuğu boyunca edindiği deneyimleri akranlarıyla paylaşmaya önem veren Yasemin Bozkurt, eğitim süreci kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrenci Topluluğunca (MUFİT) düzenlenen "Engellilik Sosyolojisi" söyleşisinde de öğrencilerle bir araya gelerek engellilik alanındaki deneyimlerini paylaşmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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