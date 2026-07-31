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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kozağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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