Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kozağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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