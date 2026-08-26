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        Muğlaspor, genç kaleci Batıhan Gebecelioğlu'nu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Muğlaspor, genç kaleci Batıhan Gebecelioğlu'nu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı.

        Kariyerinde Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfatspor ve Vanspor FK formaları giyen Batıhan Gebecelioğlu, yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

        Batıhan Gebecelioğlu'nun imza törenine Muğlaspor Sosyal Komite Üyesi Özge Demirel ve Basın Sözcüsü Avukat Nacide Bülbül de katıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, genç kaleciye yeşil-beyazlı forma altında başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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