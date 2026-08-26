Muğlaspor, genç kaleci Batıhan Gebecelioğlu'nu kadrosuna kattı

Batıhan Gebecelioğlu'nun imza törenine Muğlaspor Sosyal Komite Üyesi Özge Demirel ve Basın Sözcüsü Avukat Nacide Bülbül de katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı.

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