Muğlaspor'un yeni basın sözcüsü Özcan Saygın oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildi.
Giriş: 22.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında mevcut çalışmaların değerlendirildiği ve görev değişikliğine gidildiği bildirildi.
Açıklamada, Saygın'ın yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra basın sözcülüğü görevini de yürüteceği kaydedildi.
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