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        Seydikemer'de geleceğe nefes oldular, fidanlar toprakla buluştu

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Seydikemer'in Kıncılar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek fidan dikti. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yangınlardan etkilenen ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Seydikemer'de geleceğe nefes oldular, fidanlar toprakla buluştu

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Seydikemer’in Kıncılar Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek fidan dikti. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yangınlardan etkilenen ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekildi.

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikim etkinlikleri, Seydikemer’de de gerçekleştirildi. Kıncılar Mahallesi’nde düzenlenen programa Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İlker Bilim, Orman İşletme Müdürü Mustafa Kurşunluoğlu, kurum müdürleri, orman ekipleri, Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan protokol üyeleri, daha yeşil bir gelecek için ağaçlandırmanın ve ormanları korumanın önemine dikkat çekti.

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        Etkinlikte konuşan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, geçtiğimiz yaz ilçenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak yangınlarla mücadelede kamu kurumları, belediyeler ve vatandaşların büyük emek verdiğini söyledi. Yangınların ardından yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Dilekli, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Fidan dikmenin önemine değinen Dilekli, Peygamber Efendimizin kıyamet kopsa dahi eldeki fidanın dikilmesini öğütleyen sözünü hatırlatarak, Muğla ve Seydikemer’in doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışacaklarını dile getirdi.

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        Dilekli, "Bugün bayrak bizlerde, yarın sevgili gençlerimizde olacak. Allah bir daha yangın ve benzeri afetler yaşatmasın. Bu vesileyle yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden orman kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan orman kahramanlarımıza tekrar acil şifalar diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah bugün de geleceğe hep beraber bir nefes bırakırız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

        "Ormanlarımıza daha çok sahip çıkmalıyız"

        Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekti. Muğla’nın ve Seydikemer’in önemli orman varlığına sahip olduğunu belirten Akdenizli, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarının bölgede ciddi tahribata yol açtığını söyledi.

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        Başkan Akdenizli, "Onun için biz Seydikemerliler olarak, Seydikemer halkı ve Seydikemer Belediyesi olarak ormanlarımıza daha çok sahip çıkmalı ve ilçemizi daha fazla ağaçlandırmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Biz de bu kapsamda Seydikemer'i yeşillendirmek, parklarımızı ve ormanlarımızı korumak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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