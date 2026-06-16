Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşlarla buluştu
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 16.06.2026 - 15:33 Güncelleme:
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçeye bağlı Şehittahir, Gündüzü ve Kotanlı köylerini ziyaret eden Koşansu, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.
Köylerdeki asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyen Koşansu, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.
Koşansu, köylerin gelişimine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ