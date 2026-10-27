Bulanık'ta köylerin altyapı çalışmaları incelendi

Muş'un Bulanık ilçesinde, 2026 yılı KÖYDES Programı kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları incelendi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fethi Kara ve İlçe Özel İdare Müdürü Mahsum Çapalı ile Günyurdu ve Adıvar köylerini ziyaret etti.

İki köyde yapımı tamamlanan güneş enerjili içme suyu sondajı ve kilitli parke taşı çalışmalarını inceleyen heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Koşansu, köylerdeki altyapı çalışmalarının vatandaşların yaşamını kolaylaştırdığını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek ve köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle yapılan çalışmaları yerinde inceliyor, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İçme suyu ve yol gibi temel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyor." dedi.

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Günyurdu köyü muhtarı Tacettin Kandemir de yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köyümüze yapılan bu hizmetten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güneş enerjili sistem sayesinde su konusunda yaşadığımız sıkıntılar büyük ölçüde giderildi. Bu çalışma köyümüz için çok faydalı oldu. Vatandaşlarımız artık su konusunda daha rahat." diye konuştu.