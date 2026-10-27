Hasköy'de toprak kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine silahla ateş açan şahıs; kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaraladı. Ardından kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine silahla ateş açan şahıs; kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaraladı. Ardından kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
İddiaya göre emekli polis İ.B., kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı. Kardeşini, yengesini ve iki yeğenini yaralayan İ.B., ardından aynı silahla kendini vurdu. Olay yerine gelen ekipler, İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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