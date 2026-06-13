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        GÜNCELLEME - Muş'ta iki gündür haber alınamayan çoban bulundu

        Muş'ta 2 gün önce kaybolan çoban bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 21:20 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muş'ta iki gündür haber alınamayan çoban bulundu

        Muş'ta 2 gün önce kaybolan çoban bulundu.

        Gündoğan köyünde çobanlık yapan Mizgin Balıkçı'dan (31) iki gündür haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köyün kırsalında arama çalışmaları yürüten ekipler, Balıkçı'yı Karameşe köyünde buldu.

        Balıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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