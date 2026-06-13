Muş'ta kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta kaybolan 31 yaşındaki çoban Mizgin Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor.
Muş'ta kaybolan 31 yaşındaki çoban Mizgin Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor.
Gündoğan köyünde çobanlık yapan Balıkçı'dan iki gündür haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Balıkçı'nın bulunması için köyün kırsalında arama çalışmalarını sürdürüyor.
Köylülerden Mahfuz Tanrıkulu, Balıkçı'nın bulunması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.
Arama çalışmalarına köylülerin de destek verdiğini belirten Tanrıkulu, şimdiye kadar bir ize rastlamadıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.