Muş'ta kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

Muş'ta kaybolan 31 yaşındaki çoban Mizgin Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor.





Gündoğan köyünde çobanlık yapan Balıkçı'dan iki gündür haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Ekipler, Balıkçı'nın bulunması için köyün kırsalında arama çalışmalarını sürdürüyor.





Köylülerden Mahfuz Tanrıkulu, Balıkçı'nın bulunması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.



Arama çalışmalarına köylülerin de destek verdiğini belirten Tanrıkulu, şimdiye kadar bir ize rastlamadıklarını kaydetti.



