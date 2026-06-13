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        Muş'ta minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Muş'ta minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Bulanık-Ahlat kara yolunun Güllüova Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs ile Mustafa Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Mustafa Yıldız ile motosikletteki yolcu, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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