Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, şube kongrelerinin geçmiş dönemin değerlendirildiği, geleceğe ilişkin projelerin ve hedeflerin ortaya konulduğu toplantılar olduğunu söyledi.

Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerin tarih bilincinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinliklerin yanı sıra sempozyum ve paneller düzenlenecek. Hatıralar canlandırılacak ve önümüze yönelik hedefler belirlenecek. Onun için bu haftayı Muşlular elbette çok iyi değerlendirecek. Türkiye'de de bu hafta içerisinde değişik illerde ve yörelerde etkinlikler düzenlenecektir. Tarihine sahip çıkmayan toplumların geleceğine sahip çıkması mümkün değildir. Dolayısıyla tarihimize sahip çıkacağız, tarihimizin koordinatlarını iyi tespit edeceğiz ve tespit ettiğimiz bu koordinatlar üzerinde ülkemizin, insanlığın yücelmesini temin edeceğiz."

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Hizmet-İş'in bugün yalnızca üye sayısıyla değil, sendikal alandaki itibarıyla da güçlü bir yapıya ulaştığını ifade eden Tanrıverdi, "Biz ilklerin ve enlerin sendikası olarak, emeğin onur kalesi sendika olarak, bir akademi gibi çalışan sendika olarak sadece Türkiye'deki çalışma hayatına değil, uluslararası arenadaki çalışma hayatına da yön veren sendika olduk. Oralara da katkılar sağlıyoruz. Dünyada emek hareketine önemli katkılarda bulunuyoruz." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de HAK-İŞ ve Hizmet-İş'in Türkiye genelinde çalışanların hakları için mücadele ettiğini dile getirdi.

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Özdemir, "Hizmet-İş Sendikası'nın ve HAK-İŞ'in olmadığı yerde mücadeleyi göremezsiniz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin çalışanlar için, emekçiler için 17 milyon Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı işçiler için mücadele eden teşkilat HAK-İŞ ve Hizmet-İş'tir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Yaşar Kalır, geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.