Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü birçok ilden ziyaretçinin katılımıyla kutlanacak

İBRAHİM YALDIZ / ÖMER VARLIK - Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zafer olarak nitelendirilen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü, Türkiye'nin birçok yerinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelecek ziyaretçilerin katılımıyla kutlanacak.

İlçenin Danişmentgazi Mahallesi'nde 238 hektarlık alanda kurulan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, 24-26 Ağustos'ta tarihi, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak.

1071 adımlık Fetih Yolu, merasim ve hitabet alanı, namazgah, yürüyüş ve dinlenme alanları, hipodrom, okçuluk ve cirit alanları ile güreş sahasının bulunduğu milli park, yurdun dört bir yanından gelecek ziyaretçileri ağırlayacak.

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Han Otağı ile Türk boylarını temsil eden tematik çadırların yerleştirildiği, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı alanda, ziyaretçilerin hava sıcaklığından etkilenmemesi ve rahat vakit geçirebilmesi amacıyla gölgelendirme alanları ve serinletme sistemleri kuruldu.

Geleneksel spor gösterileri, atlı okçuluk, atlı cirit, atlı savaş sanatları ve güreş müsabakalarının yapılacağı kutlama programında, çocukların ve gençlerin geleneksel oyunları oynayabilecekleri, kurumların çalışmaları hakkında bilgi alabilecekleri etkinlikler de planlandı.

Kutlama öncesi hazırlıkların sürdüğü ilçenin birçok yerine Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

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- "Vatandaşlarımızı birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajımızı tüm dünyaya haykırmak üzere Malazgirt'e davet ediyorum"

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Sultan Alparslan ve onun kutlu ordusunun elde ettiği zaferle bu vatanın kapılarını millete ardına kadar açtığını söyledi.

Kutlamalara ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirten Çakır, "Her yıl büyük bir coşkuyla, artan heyecanla ecdadımızdan aldığımız bu kutlu mirası gelecek nesillerimize aktarmanın gayreti içindeyiz. Her yıl 24 Ağustos'ta başlayan ve 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla şanlı zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. İnşallah bu yıl da Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri, milli parkta 24 Ağustos'ta başlayacak. Gün boyu geleneksel Türk sporlarından atletizm etkinliklerine, sporun her dalındaki faaliyetlerden at yarışlarına kadar​​​​​​​ birçok alanda etkinliklerimiz olacak. Yoğun katılımla dolu dolu bir gün yaşayacağız. Akşamında da bir zafer yürüyüşümüz olacak. Akabinde milli parktaki namazgahta kandil gecemizi idrak edeceğiz." diye konuştu.

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25 Ağustos Salı günü de etkinliklerin gün boyu devam edeceğini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Büyük coşkuyu 26 Ağustos'ta bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle şu an içinde bulunduğumuz etkinlik alanında büyük bir şölen düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza hitapları gerçekleşecek. Sadece Muş'tan ve Malazgirt'ten değil, çevre illerden de gelen hemşerilerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve devlet erkanımızı burada bekleyeceğiz. Onları en iyi şekilde ağırlamaya gayret edeceğiz. Sahada hazırlıklarımız yoğun şekilde başladı. Şu an etkinlik alanında sahne, oba çadırlarımız ve diğer etkinlikleri yapacağımız bölümlerin kurulum işlemleri devam ediyor. Okçular Vakfı tarafından bu işlerin koordinasyonu sağlanıyor. Biz de Muş Valiliği, Malazgirt Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle sahamızı hazırlamak için çaba gösteriyoruz."

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Tüm vatandaşları ilk günkü etkinliklere ve 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programa davet eden Çakır, şöyle konuştu:

"Alanda vatandaşlarımızın etkinlik sürecindeki konforu için her türlü tedbiri aldık. Otoparktaki sıkışıklığı ikinci otopark alanıyla giderdik. Gölgelendirmelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın bekleme sürecini daha konforlu hale getirdik. Serinletme sistemiyle de ortamı daha serin hale getiriyoruz. Tuvaletler ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda çalışmalarımızı artırdık, eksiklikleri giderdik. Tören alanımızı 24 Ağustos'ta hazır hale getireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızı ve tüm devlet erkanımızı karşılamaya, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajımızı tüm dünyaya haykırmak üzere Malazgirt'e davet ediyorum."