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        MHP Bulanık İlçe Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanlığının olağan kongresinde ​​​​​​​mevcut başkan Zafer Yıkılmaz yeniden ilçe başkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:55 Güncelleme:
        MHP Bulanık İlçe Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanlığının olağan kongresinde ​​​​​​​mevcut başkan Zafer Yıkılmaz yeniden ilçe başkanı seçildi.

        Bulanık Ülkü Ocakları'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Tek listeyle gidilen seçimde delegelerin desteğini alan Zafer Yıkılmaz, yeniden başkan seçildi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesajın okunduğu kongreye MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda partili katıldı.

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