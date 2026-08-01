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        Vefa ekibi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta valilik bünyesinde yürütülen Vefa Projesi kapsamında görev yapan ekipler, yaşlı, engelli ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların evlerini temizleyerek yaşamlarını kolaylaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Vefa ekibi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta valilik bünyesinde yürütülen Vefa Projesi kapsamında görev yapan ekipler, yaşlı, engelli ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların evlerini temizleyerek yaşamlarını kolaylaştırıyor.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 25 kişilik ekip, her ay kent merkezi ile ücra köylerde belirlenen haneleri ziyaret ediyor.

        Evlerin camlarını silen, perdelerini yıkayan ve halıları temizleyen ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamalarına katkı sunuyor.

        Valiliğin desteğiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, bu ay Ağaçlık ve Çöğürlü köyleri başta olmak üzere il genelinde 440 hanede temizlik hizmeti verdi.

        Ekipler, ihtiyaç durumuna göre kişisel bakım ve psikososyal destek hizmeti sunarken ayni ve nakdi yardımların ulaştırılmasına da katkı sağlıyor.

        - "İhtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya çalışıyoruz"

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eren Güler, AA muhabirine, Vefa Projesi kapsamında yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

        Projeyle kent merkezi ve köylerde yaşayan dezavantajlı vatandaşlara ev temizliği, kişisel bakım, psikososyal destek ile ihtiyaç durumuna göre ayni ve nakdi yardım ulaştırdıklarını belirten Güler, 25 personel ve 4 araçla her ay 440 haneye hizmet verdiklerini ifade etti.

        Projenin tüm giderlerinin vakıf bütçesinden karşılandığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

        "2017'den bu yana sürdürdüğümüz Vefa Projesi ile yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Günlük ev temizliği, mutfak ve banyo temizliği, soba değişimi ve yemek yapımı gibi birçok konuda destek oluyoruz. Ailelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha iyi şartlara kavuşmaları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        - "Hizmetten çok memnunum"

        Vefa ekibinde çalışan Ayşe İbiş ise "İhtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde yaşlılar, ihtiyaç sahipleri var. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İşimizi seviyoruz, mutluyuz. Bulaşıkları yıkıyoruz, evi temizliyoruz." dedi.

        Kent merkezinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Alexander Constantin Hermann da 2025 yılında projeye başvurduğunu belirterek, "15 günde bir gelip evimi temizliyorlar. Her gelişlerinde ihtiyaçlarımı soruyor, hijyen malzemeleri de getiriyorlar. Hizmetten çok memnunum." ifadelerini kullandı.

        Çöğürlü köyünde yaşayan 70 yaşındaki Gülbiçen Aykut ise ekiplerin kendilerini sık sık ziyaret ettiğini belirterek verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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