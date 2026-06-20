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        Muş'ta 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Muş'ta 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekiplerce durdurulan otomobildeki aramada, bagaja gizlenmiş 90 paket halinde toplam 60 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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