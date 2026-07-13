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        Muş'ta çiftçiler, zorlu arazilerde tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor

        Muş'ta ot biçme döneminin başlamasıyla sabahın erken saatlerinde tarlalara giden çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları tırpanlarla biçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Muş'ta çiftçiler, zorlu arazilerde tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor

        Muş'ta ot biçme döneminin başlamasıyla sabahın erken saatlerinde tarlalara giden çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları tırpanlarla biçiyor.

        Alaniçi köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, traktörün giremediği mera ve çayırlarda yoğun mesai harcıyor.

        Sıcak havaya rağmen hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için tırpan çeken çiftçiler, yardımlaşarak gün boyunca ot biçiyor.

        Çiftçi Eşref Gürtürk, 40 yılı aşkın süredir tırpanla ot biçtiğini söyledi.

        İmece usulü çalıştıklarını ifade eden Gürtürk, "Arazilerimiz engebeli, düz alanlar ise sulak ve ıslak olduğundan traktörler giremiyor. Bu nedenle 5-6 kişi yan yana gelerek imece usulüyle her gün birimizin otunu biçiyoruz. Tırpanla ot biçmek zor bir iş ama mecburen yapıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biçtiğimiz otları da hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için kullanıyoruz." dedi.

        Çiftçi Sabri Ağır ise "Ben de yaklaşık 30 yıldır tırpanla ot biçiyorum. Zordur ama mecburuz. Günde 10 dönüm ot biçiyoruz. Bu otları saman yapıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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