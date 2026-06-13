Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, 15 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.