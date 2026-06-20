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        Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


        Bu kapsamda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında tespiti yapılan bir kargoda arama yaptı.


        Aramada kıyılmış tütünle doldurulan 41 bin makaron ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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