Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında tespiti yapılan bir kargoda arama yaptı.
Aramada kıyılmış tütünle doldurulan 41 bin makaron ele geçirildi.
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