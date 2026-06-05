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        Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:17 Güncelleme:
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        Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.


        Öğretmenevi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Milli Eğitim İl Müdürü Abdülkadir Altay, eğitimin sadece okul sıralarında başlayan ve orada biten bir süreç olmadığını söyledi.

        Eğitimin bireyin yaşamı boyunca devam eden bir yolculuk olduğunu belirten Altay şunları kaydetti:

        "Halk Eğitim Merkezimiz 2025-2026 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. Bu süreçte 773 kurs açılmış. Kurslarımızdan 12 bin 511 vatandaşımız faydalandı. Bu rakamlar halk eğitim faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaştığını ve vatandaşlarımızın tarafından büyük bir ilgi gördüğünü göstermektedir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz sergide göreceğimiz her bir eser, sabrın, emeğin, azmin ve öğrenme isteğinin somut bir ürünüdür. Burada sergilenen çalışmalar, kursiyerlerimizin ortaya koyduğu değerli emeklerin yanı sıra öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin özverili çalışmalarını da göstermektedir."

        Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

        Programa Vali Avni Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa ve davetliler katıldı.

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