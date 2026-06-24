Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi

        Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nce uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nce uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Gençliğine İyi Bak-3 Projesi" kapsamında dernek merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, din görevlileri ve muhtarlar katıldı.

        Çalıştayda, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Danışma Merkezi Başkanı Alparslan Bingöl, dernek olarak yıllardır sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Bingöl, "Uyuşturucuyla mücadelede ailelerimizin ve özellikle annelerimizin umudu olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak ve ailelerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman yanımızda olan Muş Valimiz Sayın Avni Çakır'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Muş'ta 6 bin 300 metre uzunluğundaki kanalla 225 hektar tarım arazisi suya...
        Muş'ta 6 bin 300 metre uzunluğundaki kanalla 225 hektar tarım arazisi suya...
        Bulanık'ta okuma yazma öğrenen 50 kadın mezuniyet sevinci yaşadı
        Bulanık'ta okuma yazma öğrenen 50 kadın mezuniyet sevinci yaşadı
        Uyuşturucu bağımlılığından dernek desteğiyle kurtuldu
        Uyuşturucu bağımlılığından dernek desteğiyle kurtuldu
        Sessiz dünyasını renklerle anlatıyor: Berfin'in azmi ilham veriyor Kelimele...
        Sessiz dünyasını renklerle anlatıyor: Berfin'in azmi ilham veriyor Kelimele...
        Muş'ta Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı
        Muş'ta Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı
        Muş'ta Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı
        Muş'ta Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı