Muş'ta yangın çıkan tandır evi kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eletrik direğine de sıçrayan yangına müdahale etti.

Sanayi sitesi karşısında bulunan tandır evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muş'ta bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde çıkan yangın söndürüldü.

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