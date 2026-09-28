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        Muş'ta yangın çıkan tandır evi kullanılamaz hale geldi

        Muş'ta bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Muş'ta yangın çıkan tandır evi kullanılamaz hale geldi

        Muş'ta bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde çıkan yangın söndürüldü.

        Sanayi sitesi karşısında bulunan tandır evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eletrik direğine de sıçrayan yangına müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle tandır evi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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