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        TRT Sinema Tırı Muş'ta çocuklarla buluştu

        Muş'ta çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 16:43 Güncelleme:
        TRT Sinema Tırı Muş'ta çocuklarla buluştu

        Muş'ta çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

        TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, kente geldi.

        Kent meydanında konuşlandırılan tırda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

        Kamu kurumları tarafından meydanda kurulan stantları da gezen çocuklara, görevliler tarafından sergilenen malzeme ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

        Sinema Tırı'nda çocuklarla birlikte film izleyen Muş Valisi Avni Çakır, TRT Sinema Tırı'nın 81 ili gezerek çocuklara sinema keyfi yaşattığını söyledi.

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        Çocukların yardımlaşmayı, sevgiyi, hoşgörüyü, değerleri ve milli mücadeleyi anlatan film ve animasyonları izleme imkanı bulduğunu belirten Çakır, "İnşallah büyürken burada izlemiş olduklarımızı ve bu filmlerde anlatılan hikayeleri de hayatımıza her zaman tatbik edeceğiz. Sizleri yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için tüm bileşenlerimizle, tüm arkadaşlarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

        Öğrencilerden Esila Ravza Kabak da tırın içinin sinema salonu gibi olduğunu dile getirerek, "İçeride film izledik. Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Ardından kurulan stantları gezdik. Jandarma, kullandıkları bütün araç ve gereçleri bize gösterdi. Bize çeşitli hediyeler verdiler." dedi.

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