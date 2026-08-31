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        Muş'ta yayladaki üç aylık mesainin ardından köye dönüş başladı

        Muş'ta ilkbaharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan besiciler, alçak kesimlerde tarım arazilerindeki hasadın tamamlanmasının ardından köylerine dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Muş'ta yayladaki üç aylık mesainin ardından köye dönüş başladı

        Muş'ta ilkbaharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan besiciler, alçak kesimlerde tarım arazilerindeki hasadın tamamlanmasının ardından köylerine dönmeye başladı.

        Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, tarım arazilerindeki ürünlerin hasat edilmesiyle dönüş yoluna geçti.

        Engebeli ve patika yolları aşarak köylerine ulaşan besiciler, hayvancılık faaliyetlerini burada sürdürmeye devam ediyor.

        Yaylalarda kaldıkları süre boyunca hayvanlarından elde ettikleri sütü işleyen besiciler, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünler hazırlayarak kış aylarında tüketmek üzere muhafaza ediyor.

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        Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sami Konuk, AA muhabirine, ilkbaharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan besicilerin büyük bölümünün yaylacılık sezonunu tamamlayarak köylerine döndüğünü söyledi.

        Besicilerin yaz boyunca yaylalarda hayvanlarını otlattığını belirten Konuk, tarım arazilerindeki hasadın tamamlanmasıyla köylere dönüşlerin başladığını ifade etti. Konuk, şunları kaydetti:

        "Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilerimiz, her yıl olduğu gibi yaylalarda kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Tarım arazilerinin hasat edilmesiyle de köylerine dönüyorlar. Yücetepe, Bahçe, Derik, Kurtuk ve Sürügüden yaylalarından dönüşler tamamlandı. Besicilerimiz şu anda hayvanlarını Muş Ovası'nda otlatıyor. Hayvancılık faaliyetleri köylerde devam edecek."

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        Muş'un Yücetepe köyünde besicilik yapan Mehmet İsa Söylemez de mayıs ayında yaylaya çıktıklarını ve yaklaşık 3 ay boyunca süt, peynir, lor peyniri ve tereyağı ürettiklerini anlattı.

        Yaylacılık sezonunun ardından köye döndüklerini belirten Söylemez, "Şimdi köyde yaşamımıza devam ediyoruz. Burada da koyunlarımızı sağıp üretimimizi sürdürüyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Hayvanlarımızın iyi gelişmesi için her yıl ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyoruz. Havaların soğuması ve ekinlerin hasat edilmesiyle tekrar köyümüze dönüyoruz." dedi.

        Besici Kerem Yatman ise "Bu yıl yaylada 3 ay boyunca süt, peynir ve tereyağı ürettik. Elde ettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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