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        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Tespit edilen yabancı uyruklu 11 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana, Mersin, Konya, Bursa, Samsun, Bolu ve Karabük'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli Nevşehir'e getirildi.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden A.H, M.M, E.E, E.A. ile İ.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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