Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.