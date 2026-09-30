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        Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Nevşehir merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Nevşehir merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıldıklarını beyan eden müştekilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında müştekileri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zarara uğratan 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

        Ankara ve Konya'da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınarak ilçeye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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