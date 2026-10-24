Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü

        Nevşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü

        NEVŞEHİR'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Rahmi Tekin (67) ile yanındaki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Nevşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü

        NEVŞEHİR'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Rahmi Tekin (67) ile yanındaki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray Kavşağı'nda meydana geldi. Adnan E. (64) yönetimindeki 50 AE 570 plakalı çekici, 50 AE 255 dorse plakalı patates yüklü TIR'a, kavşakta dönüş yaptığı sırada Rahmi Tekin yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Rahmi Tekin ile araçta yolcu konumunda bulunan Neriman Tekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Nevşehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Nevşehir'de feci kaza: Otomobil tıra çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
        Nevşehir'de feci kaza: Otomobil tıra çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
        Nevşehir'de iş makinesinden akaryakıt çaldığı iddia edilen şüpheli yakaland...
        Nevşehir'de iş makinesinden akaryakıt çaldığı iddia edilen şüpheli yakaland...
        Kapadokya'da sonbahar güzelliği
        Kapadokya'da sonbahar güzelliği
        Nevşehir'de saldırı için aracından inen şahsa 180 bin TL ceza
        Nevşehir'de saldırı için aracından inen şahsa 180 bin TL ceza
        Nevşehir'de trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza
        Nevşehir'de trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza