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        Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Nevşehir'de patates yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Nevşehir'de patates yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Abdullah Anko'nun kullandığı 06 BYS 207 plakalı otomobil, Nevşehir-Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında tali yoldan çıkan Y.S. yönetimindeki 51 AFF 024 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Anko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

        Cenaze, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü Y.S. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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