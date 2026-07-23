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        Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

        Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

        Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Temmuz'da düzenlenen şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan takım, U13 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi olmayı başardı.

        Şampiyonada sporculardan Ayşenur Utaş, Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan altın madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu.

        Öte yandan Gizem Zehra Okcu Türkiye ikincisi olurken, Hiranur Batu, Kevser Bengisu, Zeynep Özşahin ve Gülseren Okcu Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

        Nisanur Akarken de Türkiye beşinciliği elde ederek takıma puan kazandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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