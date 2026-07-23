Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de ücretli öğretmenlere özel eğitim kursu açılacak

        Niğde'de ücretli öğretmenlere özel eğitim kursu açılacak

        Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde görev alacak ücretli öğretmenlere yönelik "Özel Eğitim Uygulamaları Kursu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Niğde'de ücretli öğretmenlere özel eğitim kursu açılacak

        Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde görev alacak ücretli öğretmenlere yönelik "Özel Eğitim Uygulamaları Kursu" düzenlenecek.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursta kapsayıcı eğitim anlayışı, özel eğitim uygulamaları, etkili öğretim yöntemleri ve sınıf içi uygulamalara ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

        Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek kurs 3 Ağustos'ta başlayacak, dersler hafta içi her gün saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

        Kursa, ön lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip adaylar başvurabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        Benzer Haberler

        Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikin...
        Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikin...
        Niğde Erkek Badminton Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu...
        Niğde Erkek Badminton Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu...
        Niğde'de elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik bilgilendirm...
        Niğde'de elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik bilgilendirm...
        Niğde'ye PET-CT ünitesi kazandırıldı
        Niğde'ye PET-CT ünitesi kazandırıldı
        Niğde'nin süt ürünleri mirası bilimsel çalışmalarla geleceğe taşınıyor
        Niğde'nin süt ürünleri mirası bilimsel çalışmalarla geleceğe taşınıyor
        Niğde'de narkotikle mücadele kapsamında 431 kişi bilgilendirildi
        Niğde'de narkotikle mücadele kapsamında 431 kişi bilgilendirildi