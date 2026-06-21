Kaya tırmanışını "dağcılığın okulu" Aladağlar'da öğreniyorlar

AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki "dağcılığın okulu" olarak nitelendirilen Aladağlar'da, tek ip boyu kaya tırmanışıyla yeni sporcular yetiştiriliyor.



Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) yaz dönemi faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen 60 sporcu, 8 antrenör eşliğinde, 5 gün sürecek eğitimlerde lider tırmanış, emniyet sistemleri ve kaya tırmanışı teknikleri üzerine uygulamalı eğitim alıyor.



TDF Niğde İl Temsilcisi Yusuf Biltekin, AA muhabirine, federasyonun yaz eğitimlerinin tamamının, dağ sporlarında önemli bir yere sahip Aladağlar'da yapıldığını söyledi.



Eğitimlerin Cımbar Vadisi'nde verildiğini ifade eden Biltekin, şöyle konuştu:



"Sporcularımız, Mümtaz Çankaya Dağ Eğitim Merkezi'nde çadırda konaklıyor, dağ evinde ihtiyaçlarını karşılıyor. Teorik derslerimiz orada işleniyor. Uygulamalı eğitimlerimizin tamamı da burada 'dağcıların okulu' olarak bilinen Aladağlar'ın Cımbar mevkisinde yürütüyoruz. Eğitimlerimiz 5 gün sürecek. Şu anda çalışan 5 ekibimiz ve her bir ekibin başında 2 antrenörümüz var. Eğitimler sabah saat 08.30'da başlayıp öğlene kadar sürüyor. Öğleden sonra da akşam saat 18.00'e kadar hava şartlarına bağlı olarak devam ediliyor. Aladağlar, hem tırmanış hem de eğitim bölgesi olarak dünyada çok önemli bir yere sahip. Eğitimlerimize zaman zaman Balkanlar'dan veya Azerbaycan'dan katılan sporcular da oluyor."



- "Türkiye'de yetişen bütün sporcular buradan geçer"



Biltekin, gerçekleştirilen eğitimlerde Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sporcuların da katıldığını dile getirdi.



Eğitime katılanların tamamının kulüp sporcusu olduğunu ve bu faaliyetlerin kente katkı sağladığını belirten Biltekin, şunları kaydetti:



"Kulüpler, seçtiği sporcuları buraya eğitime gönderiyor. Bu 5 gün içerisinde Aladağlar'dan 60 ila 100 sporcu her hafta geçiyor. Yılda 5-6 eğitimimiz oluyor, bu kadar insanın buraya katkı sağlaması yadsınamaz. Kulüp sporcusu olmayıp, ferdi lisans çıkartıp faaliyetlere dahil olabiliyorsunuz. İlla kulüp sporcusu olmanıza gerek yok ama öncesinde müracaatlar alınıyor. Dışarıdan merak eden yabancılara antrenör arkadaşlarımız tanıtım amaçlı bilgilendirme ve emniyetli tırmanışlar yaptırıyor. Aladağlar çok önemli bir noktada, Türkiye'de yetişen bütün sporcular buradan geçer. Cımbar Vadisi dağcılığın okulu, ülkemizdeki bütün sporcular buraya muhakkak gelip hem eğitimlerini alır hem de kendilerini geliştirme amaçlı tırmanışlarını yaparlar."



- "Bütün dağcıların görmesi gereken bir yer"



Sporculardan Yusuf Sadi Özbayraktar da Aladağlar'a tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi için geldiğini söyledi.



Yaklaşık 10 yıldır dağ sporlarıyla ilgilendiğini dile getiren Özbayraktar, "4 yıldır da kaya tırmanışı yapıyorum, Aladağlar'a ilk defa bu sene gelme fırsatım oldu. Aladağlar'ı çok beğendim, kaya tırmanışı için harika bir yer. Dağcılık için biçilmez bir kaftan ve her dağcının gelmesi gereken bir yer. Hem ülkemizden hem yurt dışından bütün dağcıların görmesi gereken bir yer. Burada tek ip boylu eğitimi alıyoruz. Bunun dışında hem boltlu rotalar var hem de geleneksel rotalar var. Uzunuyla kısasıyla bir sürü rotada kaya tırmanışı yapabiliyoruz. Zorlayan yerleri de var, kolay olan yerleri de." ifadelerini kullandı.



Ayşe Betül Durak ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü'yle dağcılığa başladığını belirtti.



Yaklaşık 5 yıldır sporla uğraştığını anlatan Durak, "Buraya da TDF'nin tek ip boylu eğitimi için geldik. Bu benim TDF'den aldığım üçüncü eğitim. Yaz ve kış eğitimini Trabzon'da almıştım. Aladağlar'a ilk gelişim, burası harika ve gerçekten geleneksel tırmanış için bir cennet. Tırmanmak için gözümüze kestirdiğimiz birkaç ip boylu rota var, onlar için çok heyecanlıyım. Eğitimden bir gün önce o rotalara çıktık. Geleneksel, botlu veya spor tırmanışı bambaşka bir şey. Bundan sonra da sık sık geleceğim gibi duruyor." dedi.

