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        Niğde Aladağlar eteklerinde kartpostallık görüntü Bir yanda kara bulutlar, diğer yanda ışık hüzmesi

        Niğde Aladağlar eteklerinde sonbahar manzarası, doğaseverleri hayran bıraktı. Zirveyi kaplayan sis ve kara yağmur bulutlar, hemen aşağıdaki ilçeye vuran güneş ışıklarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Niğde Aladağlar eteklerinde kartpostallık görüntü Bir yanda kara bulutlar, diğer yanda ışık hüzmesi

        Niğde Aladağlar eteklerinde sonbahar manzarası, doğaseverleri hayran bıraktı. Zirveyi kaplayan sis ve kara yağmur bulutlar, hemen aşağıdaki ilçeye vuran güneş ışıklarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Doğa tutkunlarının ve dağcıların gözdesi olan Aladağlar, sonbaharın son günlerinde adeta dört mevsimi bir arada yaşattı. Bölgenin simgesi konumundaki 3 bin 756 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesi koyu sis ve kara yağmur bulutlarının adeta abluka altına alınırken, eteklerinde yer alan Çamardı ilçesi ve çevresi ise güneşle aydınlandı.

        Işık oyunları havadan görüntülendi

        Demirkazık Dağı'nın sarp kayalıkları üzerinde kümelenen kara bulutlar ile Çamardı ilçesi üzerine düşen güneş ışığı ve ışık hüzmeleri, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının doğanın yeşiliyle harmanlandığı o anlar, kartpostallık kareler oluşturdu.

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        Zirvedeki sert hava muhalefeti ile ilçedeki sakin ve güneşli sonbahar dokusunun aynı karede buluştuğu bu benzersiz manzara, görenlerde adeta hayranlık uyandırdı. Bölgenin bu etkileyici doğa olayı, dronun objektifine en saf haliyle yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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