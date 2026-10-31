Niğde Teknopark'ta geliştirilen tohum ve nesneleri sayma makinesi TEKNOFEST'te ödül aldı

AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş'ın geliştirdiği tohum ve nesneleri sayma makinesi TEKNOFEST'ten ödülle döndü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Niğde Teknopark'ta kurduğu firmasında farklı boyutlardaki tohum ve nesneleri yüksek hız ve doğrulukla sayabilen makine geliştiren Aktaş, makinenin farklı sektörlerdeki sayım ihtiyaçlarına yönelik kullanımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü işleme teknolojisiyle çalışan makinenin tohum sayımında zaman kaybını ve hataları azaltması, ilaç, gıda ve sanayi gibi sektörlerde de kullanılması hedefleniyor.

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Geliştirilen makine, 2017'de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası İnovasyon Ödülü, 2023'te Growtech Tarım İnovasyon Ödülü ve bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki ISIF'26 Buluş Fuarı'nda gümüş madalya kazandı.

NÖHÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş, AA muhabirine, makineyi sektörde tohum ve diğer ürünleri satan ve sayma ihtiyacı bulunan firmalar için geliştirdiklerini söyledi​​​​​​​.

Tohum satan firmaların sayma ihtiyacı olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Firmalar tohumlarını ürettikten sonra pakette adetli satıyor. Adetli satılması için de bu tohumların sayılması ve paketlerde tam adette olması gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir proje geliştirdik. Görüntü işleme ve otomasyon alanında teknoloji üreten bir AR-GE firmasıyız. Endüstriyel kameralar, görüntü işleme donanımları ve farklı teknolojileri bir araya getirip bu makineyi geliştiriyoruz. Katma değerli yaptığımız şey de kendi tasarımımız olan donanımlar ve yazılımdır. Makinemizin en büyük özelliği kullanıcı dostu bir arayüzünün olması ve farklı boyutlardaki tohumların, nesnelerin yüksek hızlarda ve doğruluklarda saydırılabiliyor olması. Burada yüksek hız ve yüksek doğruluk bizim için çok önemli. Çünkü sanayide bu işler yapıldığında günlük sayımla paket adetleri çok fazla olduğu için makinenin çok yüksek hızlarda ve aynı zamanda çok yüksek doğrulukta sayması gerekiyor. Geliştirdiğimiz makine binde bir hatayla çalışıyor ve çok yüksek hızlarda sayım yapabiliyor."

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- "Makinemiz TÜBİTAK desteğiyle tamamlandı"

Aktaş, geliştirdikleri makinenin tohumların yanı sıra farklı boyutlardaki nesnelerin sayımında da kullanılabildiğini dile getirdi.

Elle saymanın maliyetli ve çok zaman aldığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu işler sahada kişiye dayalı bir sistemle çalıştırıldığında ciddi bir zaman kaybı oluşmakta ve sayıma dayalı hata oluşmakta. Tam da bu noktada makinemiz müşterilere çözüm üretmekte ve saymaya dayalı problemleri çözmekte. Makinemiz TÜBİTAK desteğiyle tamamlandı. Gelecekte tohum, çekirdek, mısır, ilaç ve kapsül gibi birçok farklı alanda firmalara sayma noktasında çözüm üreten bir teknoloji firması olmayı hedefliyoruz. Şu an halihazırda tohum sayma ve çekirdek sayma makinelerimiz sektörde kullanılmakta. İlk makinemiz tohum sayma makinesi ama kullanım alanı çok daha geniş."

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Aktaş, geliştirilen makinenin tohumun yanı sıra bakliyat, ilaç, kapsül, somun ve cıvata gibi farklı ürünlerin sayımında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.