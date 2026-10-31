Patatesin başkentinde katma değeri yüksek alternatif ürünlere yöneldi

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de çiftçilik yapan Ramazan Tüzün, bir süre önce alternatif ürünlere yönelerek tarlasında ahududu, böğürtlen, çilek, ekinezya, Bektaşi üzümü gibi katma değeri yüksek ürünler yetiştirdi.

Altunhisar ilçesinde üretici Ramazan Tüzün, yıllarca yaptığı patates üretiminin ardından yönünü alternatif tarım ürünlerine çevirdi. Ahududu, ekinezya, Bektaşi üzümü, frambuaz, böğürtlen ve çilek yetiştiren Tüzün, hem ürün çeşitliliği hem de uyguladığı 'dalından topla' modeliyle bölgedeki üreticilere örnek oluyor. Ramazan Tüzün, Altunhisar'daki tarlasında kurduğu üretim alanında ağırladığı ziyaretçilerin, ürünleri kendi elleriyle toplamasına imkan sağlıyor. Doğayla iç içe bir hasat deneyimi yaşayanlar, topladıkları ürünleri satın alırken, dalından kopardıkları meyvelerin tadına da ücretsiz bakabiliyor.

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‘KENDİ ELLERİYLE TOPLUYORLAR’

Alternatif ürünlerin hem ekonomik açıdan hem de üretim çeşitliliği bakımından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Tüzün, "Uzun yıllar patates üretimi yaptık. Ancak artık üreticinin farklı ürünlere yönelmesi gerektiğine inanıyorum. Ahududu, frambuaz, böğürtlen, çilek, Bektaşi üzümü ve ekinezya gibi ürünler yetiştiriyoruz. İnsanlarımız doğal ve taze ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Tarlamıza gelen vatandaşlarımız meyvelerini kendi elleriyle topluyor. Bu hem onlar için güzel bir sosyal etkinlik oluyor hem de ürünün tazeliğini yerinde görüyorlar" dedi.

‘TOPRAĞIMIZ ÇOK BEREKETLİ’

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Alternatif tarımın sadece üreticiye değil, kırsal turizme de katkı sağladığını belirten Ramazan Tüzün, özellikle hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin tarlayı ziyaret ettiğini söyledi. Üreticilere de çağrıda bulunan Tüzün, tarımda tek ürüne bağlı kalınmaması gerektiğini belirterek, "Toprağımız çok bereketli. Doğru planlama yapılırsa birçok alternatif ürün başarıyla yetiştirilebilir. Üreticilerimizin pazar araştırması yaparak katma değeri yüksek ürünlere yönelmeleri gerekiyor. Böylece hem gelir artar hem de tarım daha sürdürülebilir hale gelir" diye konuştu.