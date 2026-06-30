Niğde Belediye Başkan Özdemir, İSO heyetini ağırladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyetini ağırladı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, heyette İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve beraberindeki İSO temsilcileri yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, ziyaretten memnuniyet duyduğu ifade etti.



Kenti tanıtmaya, yeni yatırım ve istihdam alanları çekmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:



"Bugün ülkemizin sanayi üretimine yön veren İstanbul Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ı, Meclis Başkanı Sayın Ender Yılmaz'ı ve beraberindeki temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Üretim potansiyeli yüksek olan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, sanayicilerimiz için birer fırsat kapısı olan cazip bölgelerimizi kendilerine aktardık. Kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri ve şehrimize gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Buluşmanın Niğde'mizin sanayisine, üretimine ve geleceğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

