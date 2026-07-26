Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde Belediyesi, personelin açık kasalı araçta taşınmasına ilişkin inceleme başlattı

        Niğde Belediyesi, personelin açık kasalı araçta taşınmasına ilişkin inceleme başlattı

        Niğde Belediyesi, bazı haber siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan belediye personelinin açık kasalı bir araçta taşındığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Niğde Belediyesi, personelin açık kasalı araçta taşınmasına ilişkin inceleme başlattı

        Niğde Belediyesi, bazı haber siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan belediye personelinin açık kasalı bir araçta taşındığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlattı.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışanların can güvenliği, sağlığı ve insan onuruna yakışır koşullarda görev yapmasının belediye açısından hiçbir gerekçeyle ihmal edilemeyecek temel bir sorumluluk olduğu belirtildi.

        Hizmetin niteliği, aciliyeti veya saha şartları ne olursa olsun çalışan güvenliğinin riske atabilecek hiçbir uygulamanın kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, söz konusu görüntülerin belediye tarafından ciddiyetle ele alındığı ifade edildi.


        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Taşımanın gerçekleştirildiği tarih, güzergah, görevlendirme süreci ve talimat zincirinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı bir idari inceleme başlatılmıştır. İnceleme süreci devam ederken belediyemizin tüm birimlerine, bağlı şirketlerine ve hizmet yüklenicilerine çalışanların yolcu taşımaya uygun olmayan açık kasalı araçlarda hiçbir surette taşınmaması yönünde kesin talimat verilmiştir. Çalışanların ulaşımının yalnızca güvenli ve ilgili mevzuata uygun araçlarla gerçekleştirilmesi gerektiği tüm sorumlu birimlere yeniden bildirilmiştir. Niğde Belediyesi olarak çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve insan onurunu korumaya yönelik sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Kazada ölen dünürler, çocuklarının ev hazırlığından dönüyormuş
        Kazada ölen dünürler, çocuklarının ev hazırlığından dönüyormuş
        Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        16 yaşındaki İbrahim, tarihe olan ilgisini kitaba dönüştürdü
        16 yaşındaki İbrahim, tarihe olan ilgisini kitaba dönüştürdü
        Niğde-Semerkant Kardeş Şehir Protokolü Semerkant'ta imzalandı
        Niğde-Semerkant Kardeş Şehir Protokolü Semerkant'ta imzalandı
        Niğde'de depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı
        Niğde'de depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başla...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başla...