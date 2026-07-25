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        Niğde'de depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

        Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Niğde'de depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

        Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı.

        Paşakapı Caddesi'nde bulunan binalarda başlatılan kontrollü yıkım çalışmaları nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Polis ve zabıta ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Doğal gaz ekipleri de bölgede hazır bulundu.

        Yıkım çalışmalarının yaklaşık 4 gün süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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