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        Niğde ile Özbekistan'ın Semerkant kenti arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı

        Niğde ile Özbekistan'ın tarihi şehri Semerkant arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Niğde ile Özbekistan'ın Semerkant kenti arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı

        Niğde ile Özbekistan'ın tarihi şehri Semerkant arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokole Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Semerkant Valisi Adiz Muzaffaroviç Boboev imza attı.


        Protokolle iki şehir arasında kültür, turizm, eğitim, gençlik değişim programları ve yerel yönetimler alanlarında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, imzalanan protokolün iki şehir arasındaki dostluk ve ortak geleceğe olan inancın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

        Semerkant'ın yüzyıllar boyunca ilim, kültür ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Niğde, binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası ve Selçuklu eserleriyle Anadolu'nun kadim şehirlerinden birisi. İki şehir tarih, kültür ve ortak değerlerle birbirine bağlı. Bugün şehirlerimiz adına son derece anlamlı bir güne tanıklık ediyoruz. Bu yalnızca resmi bir belge değil aynı zamanda dostluğun, karşılıklı saygının ve ortak geleceğe olan inancımızın güçlü bir simgesidir. Protokol kapsamında gençler arasında karşılıklı tanışma, eğitim ve kültürel etkileşimin artırılmasını hedefliyoruz. En büyük arzumuz gençlerimizin birbirini tanıması, birbirinden öğrenmesi ve kalıcı dostluklar kurması."

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