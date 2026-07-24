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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başlatıldı.

        Fakülte bünyesinde oluşturulan kafede aday öğrenciler ve aileleri, fakültenin eğitim olanakları, burs imkanları, uygulama alanları ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendiriliyor.

        Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tercih sürecinde öğrencilerin bilinçli karar vermelerine destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

        Uygulamayla öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunduklarını belirten Şekeroğlu, fakültenin Türkiye'deki ziraat fakültelerinden farklı yönlerinin bulunduğunu ifade etti.

        Şekeroğlu, fakülteyi tercih eden tüm öğrencilere karşılıksız Ayhan Şahenk Vakfı bursu verildiğini belirterek "Fakültemize kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 6 bin 500 lira burs sağlanıyor. Ayrıca başarı sıralamasına göre ilk 50 bin içerisinde yer alan öğrencilere 26 bin lira, 50 bin ile 150 bin arasında yer alan öğrencilere ise 13 bin lira burs desteği sunuluyor." dedi.

        Fakültede 40'ın üzerinde donanımlı laboratuvar bulunduğunu aktaran Şekeroğlu, öğrencilerin Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu'nda konaklama imkanın da olduğunu kaydetti.

        Uygulamalı eğitime önem verdiklerini vurgulayan Şekeroğlu, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler haftada iki veya üç gün uygulama alanlarında eğitim alıyor. Bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında Türkiye'nin en donanımlı uygulama imkanlarından birine sahibiz. Fakülte özel sektörle güçlü işbirlikleri yürütüyor. Fakültenin eğitimi İngilizce bu sayede hem özel sektörün hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilen ziraat mühendislerini yetiştiriyoruz. Kafe tercih sürecinin ardından da İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaöğretim son sınıf öğrencilerine yönelik kariyer planlama programlarını sürdürecek. Aday öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz. Tercih sürecinde bizi ziyaret ederek ya da arayarak tüm sorularına yanıt bulabilirler. Kariyerlerini planlarken bilgi almadan karar vermemelerini tavsiye ediyoruz."

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