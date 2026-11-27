Niğde'de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" kapsamında ilk eğitim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında il genelindeki ortaokul ve liselerde 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere eş zamanlı farkındalık eğitimi verildi.

Yaklaşık 40 dakika süren eğitimlerde öğrencilere motosiklet kullanımındaki riskler, kask ve koruyucu ekipman, hız, yolcu güvenliği, akran baskısı ve sosyal medyanın kararlar üzerindeki etkisi anlatıldı.

Projenin pilot uygulaması Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Vali Nedim Akmeşe ve proje ortağı kurumların temsilcileri de eğitime katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

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Gençlerin motosiklet kullanımını özendirmek yerine, motosiklete binmeden önce riskleri değerlendirmelerini amaçlayan proje, aralık ayında üç tematik eğitimle devam edecek.

Eğitimlerde öğrencilerin bilgi ve risk algılarının ölçülmesinin, süreç sonunda yapılacak değerlendirmeyle farkındalık düzeylerindeki değişimin analiz edilmesi planlanıyor.