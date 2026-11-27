Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Yavuzer’in balık başı, kılçığı ve derisi gibi işleme yan ürünlerinden kolajen destekli toz balık çorbası geliştirmeyi amaçlayan projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

NÖHÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yavuzer’in, Teknopark A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren BBY Biyoteknoloji firmasıyla geliştirdiği proje, TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Proje kapsamında deniz ürünlerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan yan ürünlerden çorba bazı elde edilecek. Kolajenle zenginleştirilecek çorba bazı, dondurarak kurutma yöntemiyle toz haline getirilecek. Ürünün besin değeri, duyusal özellikleri, çözünürlüğü, kalite ölçütleri ve raf ömrü incelenecek.

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Projeye ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılmasının ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Projenin kaynakların verimli kullanılması ve yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Uslu, projede emeği geçen hocaları tebrik etti.

Projeyle deniz ürünleri işleme yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılması, yerli üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üniversitesanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.