Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinden araştırmacıların ortak geliştirdiği "Bir Doku Onarım Malzemesi" adlı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilmeye hak kazandı.

Argiope bruennichi türü örümceklerden elde edilen ipeğin doğal yapısı korunarak doku onarımı ve yara iyileştirmede kullanılabilecek biyouyumlu malzemelere dönüştürülmesinin hedeflendiği buluşta örümcek ipeğinin membran, yara grefti, cerrahi iplik, süngerimsi film, jel ve toz gibi farklı formlarda değerlendirilmesi öngörülüyor.

Buluş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Türkeş ile Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Semra İde, Prof. Dr. Sevgi Bayarı, Prof. Dr. Akın Bacıoğlu, Prof. Dr. Nurhayat Barlas ve Prof. Dr. Nilüfer Cihangir tarafından geliştirildi.

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Patent sürecininin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’nin birlikte yürüttüğü çalışma ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, buluşun doku onarımı ve biyomedikal uygulamalar alanında yeni imkanlar sunabileceğini belirterek çalışmada emeği geçen araştırmacıları tebrik etti.