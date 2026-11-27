Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 13 yıllık bakım, aile bağına dönüştü.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezine 2013 yılında gelen ağır bedensel engelli 30 yaşındaki Orhan Köse ile 35 yaşındaki Hüseyin Yıldız, 13 yıldır kurumda bakım ve rehabilitasyon hizmeti alıyor.

Konuşma ve ağır fiziksel engeli bulunan Köse ile Yıldız'ın beslenme, banyo ve kişisel temizlik gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayan personel, zamanla ikilinin sevdiği yemekleri ve yapmaktan hoşlandıkları şeyleri de öğrendi.

Hasta bakım personeli Necmettin Ulusoy, Köse ile Yıldız'ın kuruma ilk geldiklerinde yemek yemekte güçlük çektiğini, bu nedenle yemeklerini bir süre püre halinde hazırladıklarını anlattı. Zamanla farklı yiyeceklere alıştıklarını belirten Ulusoy, yıllar içinde kurdukları bağı "Aile gibi olduk yani. Oğlum yoktu zaten onlar benim oğlanlarım oldu" sözleriyle anlattı.

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Orhan çizgi filmi, Hüseyin müziği seviyor

Hasta bakım personeli Sefa Dinç ise Köse ile Yıldız'ın ihtiyaçlarına uygun özel yataklar yaptırdıklarını söyledi. Dinç, "Geldiklerinde hiç böyle bir hastaya bakmamıştık. Yataklarımız da onlara uygun değildi, onlara özel yatak yaptırdık. Kenarları pamuklu kumaşla döşettirerek yatak hazırladık. Çizgi film açıyoruz, bazen müzik açıyoruz. Hüseyin müziği sever, Orhan çizgi filmi sever. Uzun zamandır beraber olduğumuz için sevdiği yemekleri dahi biliyoruz. Buradan biz maaş alıyoruz ama biz vicdanımızla yapıyoruz bu işi. Vicdan olmasa zaten bu iş olmuyor. Evimizdeki çocuktan daha fazla özen göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bakıma muhtaçlar bize ihtiyaçları var" diye konuştu.

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Merkezde 124 kişi bakım hizmeti alıyor

Kurum Müdürü Cemil Öztürk, merkezde 124 engelli ve yaşlı bireyin bakım hizmeti aldığını, bunların 15'inin ağır bedensel engelli grubunda yer aldığını söyledi.

Bakımın, kişinin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamayı da gerektirdiğini belirten Öztürk, "Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bakanlığımızın destekleriyle kuruluşlarımızda evinde bakılamayan herhangi bir sebeple bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılarımıza bakım hizmeti verilmektedir. İyi ki sosyal devletiz, iyi ki böyle bir bakanlığımız var. Dışarılarda görünmeyen nice vakalara bakanlığımız bünyesinde hizmet veriyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bakanlığımıza bu desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.