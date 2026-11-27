Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Genç Yeşilay Kulübü tarafından iklim değişikliği, halk sağlığı ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÜNİDES kapsamında yürütülen "İklim için gençlik, sağlık için gelecek: Sürdürülebilir sosyal sorumluluk atölyeleri" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, iki oturum halinde yapıldı.

Genç Yeşilay Kulübü Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Özge Kayacu'nun proje yöneticiliğini, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uğurlu'nun akademik danışmanlığını üstlendiği etkinlikte, Doç. Dr. Ferdane Koçoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Artan Onat ve Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur sunum yaptı.

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Sunumlarda iklim krizinin halk sağlığına etkileri, ekolojik eşikler, biyoekonomi çözümleri ve sürdürülebilir yaşam konuları ele alındı.

Öğleden sonra düzenlenen öğrenci atölyelerinde ise karbon ayak izi, iklim değişikliği ve halk sağlığı, sürdürülebilir beslenme, tüketim ve sıfır atık, sürdürülebilir kampüs ve kompost yapımı konularında çalışmalar gerçekleştirildi.

Projeyle öğrencilerin çevre ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanması hedefleniyor.