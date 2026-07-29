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        Niğde Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Niğde Valiliği, il genelinde artan sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Niğde Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Niğde Valiliği, il genelinde artan sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

        Sıcaklık ve rüzgar hızının artmasından dolayı ormanlık alanlarda ateş, mangal, anız yakılması ve mera alanlarında yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir yangın riskinin görülmesi halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi önem arz etmektedir. Kurallara uymayan kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri gereğince idari ve adli işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile yeşil vatanımızın korunması için alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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