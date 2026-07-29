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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'na katıldı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Konya'da düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'na katıldı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Konya'da düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'na katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla gerçekleştirilen forumda Başkan Özdemir, UCLG-MEWA Su Çalışma Grubu Başkanı olarak "Yerel Yenilikçilik Ekosistemlerini Güçlendirmek: Girişimcilik ve Ekonomik Dönüşümde Şehirlerin Rolü" başlıklı bildirisiyle oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

        Forumda, iklim değişikliğine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, yerel yönetimlerin girişimcilik ekosistemine katkısı, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi belediyecilik uygulamaları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, Türkiye'de belediyecilik anlayışının geliştiğini ifade etti.

        Özdemir, kadın istihdamını önceleyen projelere önem verdiklerini belirterek, belediye bünyesinde kurulan ekmek fabrikasındaki üretimde kadınların görev aldığına dikkati çekti.

        Üretilen ürünlerin engelli bireyler tarafından satışa sunulduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Üretimi tamamen kadınlarımıza verdiğimiz gastronomi alanındaki çalışmalarımızla dünyaca meşhur Michelin'den ödül aldık. Belediye olarak bu Türkiye'de ve dünyada bir ilk oldu. Yine Türkiye'de bir ilk olarak tasarruftan kar paylaşım modeliyle ihale yaptık. Suyu kuyudan çıkarıp eve ulaştırana kadar kontrol altına alarak çok büyük elektrik ve su tasarrufu sağladık. Vatandaşlarımız artık bir telefonla sayaçlarına su yükleyebiliyor. Yaptığımız her işte hem çevreyi hem tasarrufu düşünüyor, vatandaşımıza en konforlu hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu yenilikçi projelerle gerçekten çok güzel sonuçlar aldık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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