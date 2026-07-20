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        Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Nar Mahallesi Niğde-Kayseri kara yolunda, A.G. yönetimindeki 51 BP 793 plakalı otomobil ile 51 ABM 811 plakalı ambulans çarpıştı.

        ​Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile 2 sağlık personeli ve ambulanstaki hasta yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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