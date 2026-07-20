Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Nar Mahallesi Niğde-Kayseri kara yolunda, A.G. yönetimindeki 51 BP 793 plakalı otomobil ile 51 ABM 811 plakalı ambulans çarpıştı.



​Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada sürücüler ile 2 sağlık personeli ve ambulanstaki hasta yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

