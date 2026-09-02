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        Niğde'de "Bağımlılıklara Spor Yoluyla Mücadele" işbirliği protokolü imzalandı

        Niğde'de "Bağımlılıklara Spor Yoluyla Mücadele" işbirliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Niğde'de "Bağımlılıklara Spor Yoluyla Mücadele" işbirliği protokolü imzalandı

        Niğde'de "Bağımlılıklara Spor Yoluyla Mücadele" işbirliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, protokol, üniversite, belediye, Yeşilay Niğde Şubesi ve Yetim Eli Derneği arasında imzalandı.

        Protokol kapsamında yetim ve dezavantajlı çocukların spor aktiviteleri ve koruyucu eğitimlerle bağımlılıklardan uzak tutulması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bağımlılıkların en önemli toplumsal sorunlarından biri olduğunu belirtti.

        Çocukları ve gençleri tehdit eden bir tehlike olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu mücadelede sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden yararlanmanın son derece önemli olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızı sporla buluşturarak bağımlılıklardan uzak tutabilir, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Bu açıdan önemli olan bu işbirliğinin gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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