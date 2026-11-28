Niğde Valiliği koordinasyonunda yürütülen 'Bir Daha Düşün' projesi kapsamında, il genelindeki tüm ortaokul ve liselerde motosiklet güvenliğine yönelik farkındalık eğitimleri eş zamanlı başladı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, ilk derste Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. 13 Kasım'da kamuoyuna tanıtılan 'Bir Daha Düşün! Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi' kapsamında düzenlenen ilk derste, motosiklet kullanımında karşılaşılabilecek riskler, güvenli karar vermenin önemi ve trafikte ortak sorumluluk ele alındı. Öğrencilerin riskleri önceden fark etmeleri ve güvenli davranışları alışkanlık haline getirmelerinin amaçlandığı proje kapsamında verilen derste konuşan Vali Akmeşe; bilinçsiz motosiklet kullanımının yol açtığı kazaların ve bu kazalarda yaşanan acıların projeyi hayata geçirmelerinde etkili olduğunu söyledi. Motosiklet kullanımının gençler arasında ilgi gördüğünü belirten Akmeşe; "Sizlerin hem sağlığı hem de güvenliği bizler için en öncelikli konulardan bir tanesi" dedi. Akmeşe, ailelere de gerekli sürücü belgesi bulunmayan çocuklarına motosiklet kullandırmamaları çağrısında bulundu.

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Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, trafik kurallarının birlikte yaşamanın gereği olduğunu belirterek tedbirli davranmanın önemine dikkat çekti. Çiftçibaşı, projenin başlatılmasından dolayı Vali Akmeşe'ye teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ise iyi bir sürücünün trafik kurallarına uyduğunu, riskleri önceden fark ettiğini ve kazaları önleyecek şekilde hareket ettiğini söyledi. Bir anlık ihmalin ya da koruyucu ekipman eksikliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Yüceer, farkındalık çalışmalarının sonraki derslerde de süreceğini kaydetti.

Projeye Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı destek veriyor.